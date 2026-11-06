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Общество

В Невеле завершают благоустройство «Музыкального дворика» у школы искусств

Благоустройство территории у детской школы искусств в Невельском районе в рамках проекта «Музыкальный дворик М. В. Юдиной» подходит к концу. Об этом сообщил глава округа Олег Майоров в своём официальном канале в мессенджере MAX.

  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова
  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова
  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова
  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова
  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова
  • Благоустройство территории у Детской школы искусств
    Фото: из канала Олега Майорова

Проект стал призёром Всероссийского конкурса «Город в деталях: живое наследие» в номинации «Имена и места» в 2025 году. На его реализацию из регионального бюджета выделено около 3,6 млн рублей.

«Главная цель проекта не просто облагородить пространство, но и увековечить память о знаменитой землячке, пианистке с мировым именем Марии Вениаминовне Юдиной», – отметил Олег Майоров.

В рамках проекта обновили пешеходную зону, установили малые архитектурные формы музыкальной тематики и арт-объект – топиарную фигуру «Рояль», высадили туи, в арках, рояле и вазонах обустроили цветочные клумбы, а у здания школы появилась вечерняя подсветка.

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