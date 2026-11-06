Мурал в честь героя России Дениса Скакуновского открыли в Острове

18:16, 06 ноября 2026, ПАИ

В Острове состоялось торжественное открытие уличного мурала, посвящённого Герою России, гвардии капитану Денису Скакуновскому. Об этом пишет районная газета «Островские вести».

В рамках акции главного штаба военно-патриотического движения «Юнармия» «Граффити. Защитник» изображение военнослужащего, а также юного патриота – десятиклассника школы № 4, юнармейца Никиты Васильева – появилось на фасаде школы № 7.

В ходе торжества перед присутствующими выступили председатель комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту Законодательного Собрания Псковской области Дмитрий Быстров, его заместитель Михаил Каратыш и министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев. Они подчеркнули важность данного мероприятия, способствующего укреплению преемственности поколений патриотов, которая в нашей стране с каждым годом становится лишь сильнее.

«Ребята, у нас с вами сегодня есть уникальная возможность лицом к лицу встретиться с настоящим героем, с таким же простым парнем, как и вы, который когда-то учился в этой школе, а также поблагодарить его за мужество и смелость и задать свой вопрос. Спасибо вам, Денис Олегович, что приехали сегодня. Видеть глаза тех людей, которые защищают нашу Родину, очень важно всем», – обратился к участнику СВО Дмитрий Яковлев.

Также на мероприятии присутствовали председатель Собрания депутатов Островского муниципального округа Александр Обризан, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» в Псковской области Михаил Рыбчинский, члены семьи Дениса Скакуновского – его жена, мама, тёща и маленькая дочь, а также члены различных детско-юношеских патриотических организаций из школ Острова и Пушкиногорского района.

Ведущие мероприятия рассказали присутствующим о жизни и боевых подвигах Дениса Скакуновского, который в 2012 году окончил школу № 7, а с 2022-го проходил службу в зоне проведения СВО.

16 августа 2022 года началось контрнаступление ВСУ, которые большими силами при поддержке танков двигались по левому берегу Днепра в составе батальонных тактических групп прямо на позиции роты Дениса Олеговича. На тот момент он уже исполнял обязанности командира роты вместо раненого старшего лейтенанта Дмитрия Дмитрука. Денису Скакуновскому пришлось самому распределять огневые средства и руководить боем. Ведением обороны и точной корректировкой огня артиллерии полка наступающие силы врага были остановлены. В результате боя российскими военнослужащими было уничтожено около 15 единиц техники и около 150 человек живой силы. Пять боевых машин пехоты и 1 МТ-ЛБ противника были уничтожены лично Денисом Скакуновским.

Также при ведении разведки вблизи линии соприкосновения с противником группа под командованием Дениса без единого выстрела взяла в плен семь военнослужащих ВСУ. При их допросе были получены ценные сведения о расположении противника и о планах его наступательных действий.

За проявленные в боевых действиях мужество и героизм 8 декабря 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин лично вручил Денису Скакуновскому медаль Героя России «Золотая Звезда», сообщили ведущие.

В данный же момент Денис Скакуновский продолжает нести службу в Российской армии и является начальником Центра военно-патриотической работы Вооружённых Сил Российской Федерации и членом главного штаба «Юнармии».

«Спустя 14 лет я вновь оказался тут: на родной земле, в любимой школе. И мне очень хочется напомнить вам, ребята, что все вы, стоящие в этом строю, – элита. Вы пример для своих друзей, одноклассников, сестёр и братьев, для всего общества нашей огромной страны. Не изменяйте никогда своим жизненным принципам. Неважно, какой профессиональный путь для себя в будущем вы выберете, – будьте первыми во всём, чтобы фасад нашей школы продолжали украшать многочисленные портреты лучших из лучших её учеников», – сказал военнослужащий.

Завершили торжество символичной песней о мире и добре, исполненной ученицей седьмой школы Арианой Есаян, и уроком мужества, в ходе которого Денис Олегович в неформальной обстановке пообщался с ребятами и ответил на их вопросы.