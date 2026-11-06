Супругам Цветковым из Печор вручили медаль «50 лет совместной жизни»

17:44, 06 ноября 2026, ПАИ

Медаль «50 лет совместной жизни» вручили супругам Николаю и Таисии Цветковым из Печор. Об этом сообщил глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Награду от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова супругам передал Валерий Зайцев.

«Николай Тимофеевич и Таисия Михайловна всю жизнь проработали в Печорах. Это настоящие труженики, которые внесли большой вклад в развитие нашего округа», – подчеркнул Валерий Зайцев.

Николай Тимофеевич и Таисия Михайловна Цветковы вместе уже 50 лет. Они вырастили троих детей – двух дочерей и сына, у них трое внуков. Несмотря на почтенный возраст, супруги живут в частном доме, трудятся на огороде и продолжают работать, отметил глава округа.