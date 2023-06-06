Инвестиционный потенциал Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 06 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая инвестиционному потенциалу и экономическому развитию Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Расширим акценты, прозвучавшие в экономической части отчёта губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, с председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андреем Михеевым и генеральным директором АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Антоном Яковлевым.