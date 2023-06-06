В микрорайоне Любятово идёт ремонт улицы Николая Васильева

20:01, 06 июня 2023, ПАИ

В Любятово идёт ремонт улицы Николая Васильева. Дорожники готовят к асфальтированию пешеходную зону. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Параллельно перед фрезерованием проезжей части проводится обследование и прочистка сетей ливневой канализации. Специалисты горводоканала на днях очистили коллектор, а ещё обнаружили на обочине несколько засыпанных ливневых колодцев. Сейчас дождеприёмники откапывают и промывают. Вот и найдена причина, почему улицу затапливало во время дождей.

« К сожалению или к счастью, многие дорожные работы помогают выявить в городе такие «забытые» сети. Постепенно наведём порядок. Напомню, ливнёвка передана горводоканалу меньше месяца назад. Предприятие активно занялось обслуживанием этих сетей во всём городе», – отметил Борис Елкин.