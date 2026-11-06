Принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ приглашают псковичей

19:05, 06 ноября 2026, ПАИ

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о старте заявочной кампании XIX грантового конкурса. Псковичей приглашают принять участие в конкурсе ПФКИ. Заявки принимаются до 7 декабря включительно, сообщили ПАИ организаторы.

Подать заявку на участие требуется на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Свои творческие инициативы могут предложить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Участник должен указать в заявке, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проект.

«Президентский фонд культурных инициатив объявляет 19-й грантовый конкурс. Мы убеждены: креативная идея – это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача – поддержать авторов на самом старте, дать им ресурс и уверенность, чтобы смелые культурные проекты дошли до зрителя, нашли отклик и стали частью общего культурного пространства. Именно из таких инициатив рождаются новые смыслы, бренды и точки притяжения, которые меняют культурную жизнь не только мегаполисов, но и небольших посёлков», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Победители смогут начать реализацию проектов с июня 2027 года.

Отметим, Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. С 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 11 777 проектов на общую сумму более 50,12 миллиарда рублей.