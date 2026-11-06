Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ приглашают псковичей

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) объявил о старте заявочной кампании XIX грантового конкурса. Псковичей приглашают принять участие в конкурсе ПФКИ. Заявки принимаются до 7 декабря включительно, сообщили ПАИ организаторы.

Изображение предоставлено организаторами

Подать заявку на участие требуется на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Свои творческие инициативы могут предложить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. В конкурсе 12 тематических направлений: «Единство с судьбой России», «Многонациональный народ», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Участник должен указать в заявке, какой из 17 традиционных духовно-нравственных ценностей соответствует его проект.

«Президентский фонд культурных инициатив объявляет 19-й грантовый конкурс. Мы убеждены: креативная идея – это не просто творческий замысел, а точка роста для территории, сообщества и страны в целом. Наша задача – поддержать авторов на самом старте, дать им ресурс и уверенность, чтобы смелые культурные проекты дошли до зрителя, нашли отклик и стали частью общего культурного пространства. Именно из таких инициатив рождаются новые смыслы, бренды и точки притяжения, которые меняют культурную жизнь не только мегаполисов, но и небольших посёлков», – отметил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов.

Для помощи в подготовке заявок на грантовый конкурс ПФКИ на ресурсах выложены методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Победители смогут начать реализацию проектов с июня 2027 года.

Отметим, Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению президента РФ Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив». Проекты, получившие грантовую поддержку, реализуются во всех 89 регионах страны. С 2021 года Президентский фонд культурных инициатив поддержал 11 777 проектов на общую сумму более 50,12 миллиарда рублей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Работников следственных изоляторов и тюрем чествовали в Пскове
06 ноября 2026

Псковские полицейские обеспечили безопасность граждан при тушении пожара в Пскове
06 ноября 2026

Определены победители Кубка Псковской области по программированию среди школьников
06 ноября 2026

Как устранить метаболические следы дневной нагрузки: советы экспертов
06 ноября 2026

Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти
06 ноября 2026

От теории к практике: в Пскове прошёл регэтап Всероссийского чемпионата по оказанию первой помощи
06 ноября 2026

Принять участие в грантовом конкурсе ПФКИ приглашают псковичей
06 ноября 2026

В Тямше при поддержке завода «Титан-Полимер» завершился ремонт библиотеки

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...