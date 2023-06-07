Сообщить о коррупции предлагают псковичам по телефону горячей линии

21:10, 07 июня 2023, ПАИ

Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления может сообщить об этом с 14:00 до 17:00 по телефону: 8 (8112) 69-90-75», – отметили в пресс-службе.

Принимать звонки граждан будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин.

Отметим, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает телефон доверия 8 (8112) 333-073, на который можно сообщать о противоправных действиях со стороны работников ведомства.