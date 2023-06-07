Ещё 12 километров дорог отремонтируют в Псковском районе

17:39, 07 июня 2023, ПАИ

Два контракта на ремонт девяти муниципальных дорог заключили в Псковском районе. Всего по этим контрактам приведут в нормативное состояние 12 километров дорог. Объявлен конкурс на ремонт ещё семи дорог, сообщается в телеграм-канале муниципального образования.

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Также в администрации района уточнили, что ремонт трёх дорог практически завершён. Это касается дорог до Погорелки в Середкинской волости, до Чернецово в Тямшанской волости и дороги между деревнями Молгово и Задолье в Писковичской волости.

«Эта дорога самая затратоёмкая, как по объёму работ, так и по стоимости. На ней произведено оканавливание с двух сторон и значительный подъём дорожного полотна. Дорога проходила между полей, была ниже их уровня, зимой её постоянно заметало, застревала снегоочистительная техника», – подчеркнули в администрации.

«Основная масса дорог имеет песчано-гравийное покрытие, бюджет района не позволяет положить асфальт. Готовится конкурсная документация на ремонт асфальтированных дорог. Работа по ведению ремонтных работ ведется планово, на основании обращений и лимитов на год», – добавили в администрации.