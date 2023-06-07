Александр Грацкий стал гостем программы на «Серебряном дожде»
Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Какие улицы отремонтируют в Пскове этим летом? Какие проекты победили в конкурсе благоустройства городской среды? Как в городе идёт борьба с борщевиком? Пережили ли заморозки псковские клумбы? Есть ли уже адреса сноса деревьев?
Об этом и многом другом – в прямом эфире «Серебряного дождя».
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