Александр Грацкий стал гостем программы на «Серебряном дожде»

14:08, 07 июня 2023, ПАИ

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий стал гостем программы «Среда обитания» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Какие улицы отремонтируют в Пскове этим летом? Какие проекты победили в конкурсе благоустройства городской среды? Как в городе идёт борьба с борщевиком? Пережили ли заморозки псковские клумбы? Есть ли уже адреса сноса деревьев?

Об этом и многом другом – в прямом эфире «Серебряного дождя».