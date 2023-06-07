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Выставка муромского художника Андрея Неганова открыта в галерее «Цех» в Пскове

В театральной галерее «Цех» работает последняя выставка уходящего сезона. Автор работ, представленных в экспозиции, художник из Мурома. Все работы, находящиеся сейчас в галерее, принадлежат к одному частному собранию: они были в разные годы приобретены Виктором Сиренко – художником и коллекционером современного искусства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Открытие выставки художника привлекло внимание публики и профессионалов. Живопись Андрея Неганова своеобразна и на первый взгляд сложна для восприятия. Критики называют его создателем особого «сумеречного мира». Большинство работ художника темны по колориту и требуют пристального вглядывания.

Так отозвались гости галереи о работах Андрея Неганова:

«Работы художника производят сильное впечатление с первого взгляда. Особенно – тёмные полотна. Изначально они кажутся очень мрачными, но, когда начинаешь приглядываться, в глубине этого чёрного удаётся разглядеть множество разных цветов. И это завораживает», – отметила куратор галереи, искусствовед Марина Николаева.

«Андрей Неганов – мастер очень серьёзный, глубокий и вдумчивый. Он показал нам другое направление: он поставил перед собой задачу понять, что такое предмет, цвет, пространство. Он погасил солнце, но от этого не стало темно, от этого проявилась суть вещей», – сказал художник Эдуард Шарипов.

«Его работы не требуют красивых слов: небольшие размеры, незначительные, казалось бы, мотивы, сумеречная, однообразная (на первый взгляд) палитра. И это захватывает. Это сильно. Мощно. В скрытом богатстве этой палитры, в пластически точных формах выражается атмосфера жизни российской провинции», – подчеркнула художник Наталья Салтан.

«Я не согласен с тем, что Андрей Неганов показывает мрачную русскую провинцию. Напротив, это интереснейший художественный и богословский эксперимент. Я вижу здесь размышление о природе света: что происходит с цветом, когда свет исчезает? может ли свет вовсе исчезнуть в мире?» – заметил культурный деятель Юрий Стрекаловский. 

Выставка «По ту сторону цвета» будет работать до 10 июля. Галерея «Цех» открыта ежедневно с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

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Выставка муромского художника Андрея Неганова открыта в галерее «Цех» в Пскове

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