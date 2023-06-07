Старые деревья спилят вдоль Крестовского шоссе в Пскове

18:04, 07 июня 2023, ПАИ

Старые зелёные насаждения спилят этим летом вдоль Крестовского шоссе в Пскове. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства администрации города Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«В управление ежедневно поступают обращения от жителей, от юридических лиц на предмет обследования деревьев», – рассказал Александр Грацкий. Он добавил, что спилу принадлежат те деревья, которые признаны аварийными и находятся на территории общего пользования, а не на частной земле.

«Вдоль Крестовского шоссе мы видим старые деревья, например тополя, которые любят падать», – подчеркнул гость студии.

Александр Грацкий также рассказал, что деревья в городе сносят при необходимости. «А сажать мы стараемся по максимуму», – заверил начальник управления.