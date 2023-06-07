Движение транспорта ограничат на трёх участках дорог в Пскове

17:58, 07 июня 2023, ПАИ

Ограничение движения автотранспорта введут на улице Ижорского Батальона от дома № 15 до разворотной площадки «Снятная гора» в Пскове с 7 по 27 июня. Это связано с проведением дорожных работ по устройству недостающих пешеходных дорожек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Помимо этого, в связи с проведением дорожных работ с 13 по 23 июня ограничат движение автотранспорта на правой полосе Октябрьского проспекта в районе дома № 50а при движении от улицы Гагарина в направлении Иркутского переулка.

Ещё одно ограничение будет действовать с 15 по 19 июня на улице Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской при движении от улицы Юбилейной в сторону улицы Балтийской.

Псковичей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок, следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.