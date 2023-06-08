Выставка художников «ПсковАрта» откроется в «Доме на Набережной» 9 июня

19:25, 08 июня 2023, ПАИ

Выставка «АРТ без преград» творческого объединения «ПсковАрт» откроется в выставочном пространстве «Дома на Набережной» в Пскове 9 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы выставки.

Идея выставки – каждый художник на небольшом участке стены представляет своё творчество по своему выбору и желанию, без ограничений и преград. Это пейзажи Псковской земли, абстрактные композиции, цветочные натюрморты и многое другое.

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Работы выполнены в разных техниках – живописи, текстиля, акварели, керамики. Участвуют псковские художники Юлиана Голубева, Ольга Гофман, Галина Дячок, Анатолий Жбанов, Юрий Жулин, Сергей Каримов, Николай Москалев, Олег Матюхин, Ираида Самойленко, Николай Самойленко, Тимофей Силич, ВИТИМ (Виктор Тимофеев), Ольга Устинова, Эдуард Шарипов.

Всего на выставке будет представлено более 120 работ псковских художников.