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Общество

69% родителей школьников в Пскове против отмены домашнего задания − опрос

Противниками отмены домашних заданий выступают 2 из 3 родителей школьников в Пскове. Особенно часто о негативных последствиях подобных мер говорят те, кто окончил школу с медалью, сообщает сервис SuperJob.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил отменить домашние задания для школьников. По его мнению, это «мировой опыт», и разгрузка детей и учителей пойдет всем на пользу. Однако 69% родителей не согласны с позицией депутата — они высказались против отмены домашней работы. В комментариях россияне напоминают, что с точки зрения педагогики, домашнее задание — это закрепление материала, изученного в школе, поэтому его отмена негативно скажется на качестве образования. Поддерживает идею Даванкова лишь 1 из 6 родителей (16%): они убеждены, что дети должны учиться исключительно в школе, а в свободное время — заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Сторонников отмены «домашки» чуть больше среди тех родителей, кто в свое время учился в основном на «четверки» (22%) и «тройки» (18%). А число противников подобных мер особенно велико среди закончивших школу с золотой или серебряной медалью (86%). Против изменения сложившейся педагогической практики мужчины возражают чаще женщин (71% против 66%).

Чем старше школьники, тем чаще их родители противятся идее отмены заданий на дом: 23% среди матерей и отцов младшеклассников, 14% среди родителей учеников среднего звена и всего 8% среди родителей обучающихся 10—11 классов.
 

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