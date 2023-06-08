Костюмы и украшения народа сето представят во Владимире

13:30, 08 июня 2023, ПАИ

Открытие выставки «По платью видно, кто идёт», посвящённой костюму и украшениям народа сето из фондов Псковского музея-заповедника, состоится в палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке будут представлены предметы сетоского «серебряного наряда», собранные более чем за сто лет существования Псковского музея. Среди них цепи разнообразного плетения с подвесками в виде колокольчиков и монет, украшения из крупных полых бусин, ожерелья с листовидными подвесками, браслеты и серьги.

«Посетители также смогут увидеть знаменитые фибулы сето – «сету сыльг». Это большие конусообразные пряжки, которые являются самой характерной особенностью облика женщин сето и центром композиции украшений», – отметили в пресс-службе.