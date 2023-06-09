О врачах общей практики и их работе поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Врач общей практики, заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько стала гостем программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главное из эфира:
- врач общей практики выполняет примерно те же обязанности, что и терапевт. Но это врач более широкого спектра, он имеет знания и о кардиологии, и о гинекологии, и о эндокринологии;
- чаще всего обращаются к врачам общей практики с температурой, повышенным давлением, с болями в сердце, в суставах, с головными болями и головокружениями;
- врач, который приходит к пациенту на дом, не обязан надевать бахилы или снимать обувь;
- физическая активность должна длиться не менее 30–60 минут в день. Питание должно быть сбалансированным;
- летом не стоит принимать витамины дополнительно, а осенью и зимой можно вводить поливитаминные комплексы;
- с собой в дорогу нужно взять жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные препараты, спазмолитики от болей в животе, йод, зелёнку, хлоргексидин, перекись водорода, активированный уголь на случай отравления, бинт, вату;
- 50 % пациентов врача общей практики в Псковской области имеют проблемы с лишним весом. Недостаток веса встречается гораздо реже;
- иметь тонометр для измерения давления нужно в каждой семье.
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