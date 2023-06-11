Итоги операции «Надзор» подвели в Псковской области

17:54, 11 июня 2023, ПАИ

Итоги комплексной оперативно-профилактической операции «Надзор», которая проходила с 1 по 5 июня, подвели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В проведении операции приняли участие 293 полицейских из различных подразделений и служб, 21 сотрудник уголовно-исполнительных инспекций и девять представителей органов местного самоуправления. Полиция проверила 648 поднадзорных лиц и 413 ранее судимых лиц, формально подпадающих под надзор. В рамках отработки жилого сектора выявлено и поставлено на профилактический учёт 11 ранее судимых лиц, формально подпадающих под действие административного надзора.

В ходе операции составлено 149 административных протоколов в отношении поднадзорных лиц. Полиция подготовила и направила в суды шесть заявлений об установлении административного надзора, 20 заявлений о вменении дополнительных ограничений, одно заявление о продлении срока административного надзора.

Выявлено десять преступлений, предусмотренных статьёй 314.1 УК РФ, в том числе четыре – по части 1 статьи 314.1 УК РФ, шесть – по части 2 статьи 314.1 УК РФ.

Также было раскрыто одно ранее совершённое преступление и установлено местонахождение двух уклоняющихся от административного надзора поднадзорных, один из которых находился в федеральном розыске.

В пресс-службе отметили, что цель операции – минимизировать количество преступлений, которые совершают лица, состоящие под административным надзором и формально подпадающие под действие административного надзора.