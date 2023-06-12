Опочецкие юнармейцы поздравили жителей Опочки с Днём России

23:33, 12 июня 2023, ПАИ

Юнармейцы, курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» Центра образования Опочецкого района – МО ВВПОД «Юнармия» Опочецкого района Псковской области, вышли на улицы Опочки, чтобы поздравить жителей и гостей с праздником, сообщила газета «Красный маяк».

Ребята раздавали ленточки, которые по цветовой гамме аналогичны флагу России. Они также желали каждому крепкого здоровья, душевного равновесия, достатка, успехов во всех начинаниях и бесконечного оптимизма, мирного неба над головой.

