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Общество

Опочецкие юнармейцы поздравили жителей Опочки с Днём России

Юнармейцы, курсанты военно-патриотического клуба «Беркут» Центра образования Опочецкого района – МО ВВПОД «Юнармия» Опочецкого района Псковской области, вышли на улицы Опочки, чтобы поздравить жителей и гостей с праздником, сообщила газета «Красный маяк».

Фото газеты «Красный маяк»

Ребята раздавали ленточки, которые по цветовой гамме аналогичны флагу России. Они также желали каждому крепкого здоровья, душевного равновесия, достатка, успехов во всех начинаниях и бесконечного оптимизма, мирного неба над головой.
 

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