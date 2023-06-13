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Политика

Александр Котов пообещал поддержку Михаилу Ведерникову

«Я не знаю, Михаил Юрьевич, удастся ли вам за очередной срок губернаторской деятельности ещё раз удвоить доходы областного бюджета, но лично я вас буду поддерживать и в этом деле, и во всех других начинаниях тоже», – отметил спикер областного Собрания Александр Котов, комментируя выдвижение губернатора Михаила Ведерникова для участия в предстоящих выборах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Спикер подчеркнул, что партийная задача поддержать кандидата совпадает с его личными предпочтениями, чему он искренне рад.

«Всё, что происходит в области, всегда находится в зоне ответственности главы региона. Жители не всегда готовы разбираться, кто отвечает за опоры освещения, деревья, лампочки, вывоз мусора. Зайдите в соцсети или на сайт губернатора – картина сразу станет очевидна», – напомнил Александр Котов и обратился к однопартийцам с просьбой поддержать губернатора в первую очередь своей добросовестной работой – каждому на своём месте. По мнению спикера, это обязательно скажется на общих результатах выборов.

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