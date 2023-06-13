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Политика

«Единая Россия» выдвинула Михаила Ведерникова кандидатом на выборы губернатора Псковской области

«Единая Россия» выдвинула действующего главу региона Михаила Ведерникова кандидатом на выборы губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали на XXVIII конференции Псковского регионального отделения партии сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

За действующего губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ходе тайного голосования проголосовали 82 делегата, за председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко – два делегата.

В итоге действующий губернатор Псковской области Михаил Ведерников выдвинут кандидатом от «Единой России» на губернаторские выборы в Псковской области в этом году.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области назначены на 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в Псковской области будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.

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