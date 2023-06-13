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Экономика

Псковская делегация во главе с губернатором примет участие в ПМЭФ

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым примет участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году крупнейшее событие в сфере экономики и бизнеса пройдёт с 14 по 17 июня в выставочном центре «Экспофорум». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

В составе официальной делегации заместитель губернатора области Нинель Салагаева, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, и. о. генерального директора Фонда инвестиционного развития Псковской области Юлия Белобородова, председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Анастасия Иванова и другие.

В рамках деловой программы Михаил Ведерников проведёт рабочие встречи и переговоры с действующими и потенциальными партнёрами, подпишет соглашения с федеральными министерствами и ведомствами, крупнейшими корпорациями, компаниями и инвесторами.

Также губернатор станет участником ключевых мероприятий форума – пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина, тематических круглых столов и сессий.

В этом году ПМЭФ будет проходить под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома. Программа включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч.

Напомним, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

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