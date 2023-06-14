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Происшествия

В Братске задержали владельца кафе, где 62 человека отравились шаурмой

В Братске задержали владельца кафе быстрого питания «Шаурму хочу», в котором отравились люди, сообщил главк Следственного комитета по Иркутской области. Об этом пишет РИА Новости.

«Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших», — говорится в публикации.

Жертвами массового отравления в Братске стали десять человек, в том числе пятеро детей. Позже к медикам обратились еще несколько десятков человек, и сейчас их число достигло 62. Из них 29 пациентам потребовалась госпитализация. Все они посещали «Шаурму хочу».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Специалисты Роспотребнадзора провели в кафе проверку и выявили нарушения технологического процесса приготовления блюд, условий хранения продуктов и личной гигиены сотрудников. Кафе временно закрыли.

Четыре года назад в Братске также произошло массовое отравление, причем в кафе, которое было расположено в том же самом месте на улице Кирова, где сейчас находится «Шаурму хочу». Роспотребнадзор тогда приостановил работу торговой точки. Но позже ее снова открыли после регистрации на другое лицо.

 

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