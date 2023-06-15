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Экономика

Правительство Псковской области и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Псковской области и ВТБ заключили соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Документ подписали заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников и губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Банк и правительство намерены наращивать взаимодействие в рамках приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области.

«ВТБ активно работает на территории Псковской области, поддерживает реальный сектор экономики, кредитует предприятия. С финансовым участием банка реализован целый ряд инвестиционных проектов. Отдельно хочу отметить благотворительную деятельность кредитно-финансовой организации. Только за последние два года банк направил более 5 млн рублей на поддержку социальных проектов и инициатив. Уверен, соглашение позволит еще больше расширить и укрепить наше сотрудничество и реализовать еще не один проект в интересах жителей Псковской области», — сказал Михаил Ведерников.

Денис Бортников отметил, что ВТБ заинтересован в расширении инвестиционного портфеля Псковского региона. «Соглашение станет следующим шагом в нашей совместной деятельности с правительством Псковской области. Оно в том числе нацелено на реализацию мер поддержки среднего и малого бизнеса, это один из ключевых факторов стабильного развития региональной экономики. Для нас важно обеспечить доступ предпринимателям ко всем действующим программам льготного финансирования, которые помогают расширять и запускать новые производства, поддерживать занятость в регионе, улучшать качество жизни людей», − подчеркнул Денис Бортников.

Основными направлениями сотрудничества сторон в рамках подписанного соглашения станут разработка и внедрение современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация совместных инвестиционных программ, оказание поддержки инновационному развитию промышленного комплекса и приоритетным региональным проектам. Совместная работа будет также направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.

Сегодня при участии банка в Псковской области реализуются крупные проекты в жилом строительстве, промышленности, туризме и других отраслях экономики. Так, в Пскове введено в эксплуатацию 130 тысяч кв. метров жилья, еще 87 тысяч кв. метров находится в стадии строительства. В числе крупнейших промышленных проектов — строительство воздухоразделительного завода по производству жидкого кислорода, азота и аргона в особой экономической зоне «Моглино», запущенного в эксплуатацию в 2022 году. В целях развития туризма ВТБ предоставил льготное финансирование по госпрограмме на строительство первой в Пскове 5-звездочной гостиницы, которая начнет принимать гостей уже в следующем году. Кроме того, при поддержке банка в Пскове построили и ввели в эксплуатацию два крупнейших торгово-развлекательных центра.

 

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