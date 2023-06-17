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О гинекологии, контрацепции и абортах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова стала гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Ирина Цуканова. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • уменьшение количества абортов – одна из важнейших задач в стране;
  • в 2000 году в Псковской области было проведено более 12 тысяч абортов, а в 2022 году – около трёх тысяч. Количество абортов в регионе уменьшилось в четыре раза;
  • врачи используют все силы и возможности для того, чтобы пациентка сделала выбор в пользу родов. Многое удаётся благодаря совместной работе с психологами – 10-15 % пациенток принимают правильное решение и оставляют ребёнка;
  • контрацепция – это нормально. Если девушка живёт половой жизнью и не планирует беременность, то ей обязательно нужна контрацепция. Но принимать препараты нужно только под контролем специалистов. Тогда нет смысла бояться последствий для своего здоровья;
  • на сегодняшний день сфера контрацептивов прогрессирует и меняется. Современные препараты имеют минимальный риск побочных эффектов и множество неконтрацептивных положительных эффектов для организма;
  • молодые псковички относятся к своему здоровью в плане гинекологии более ответственно, чем женщины старшего поколения;
  • с возрастом женщины реже обращаются к гинекологу и во время менопаузы перестают бояться некоторых проблем;
  • совместное посещение гинеколога матерью с дочерью стало трендом в Псковской области;
  • в отношении здоровья девочек рекомендуется профилактический осмотр гинеколога в три года перед садиком, в шесть лет перед школой, в двенадцать, четырнадцать лет и далее ежегодно. Это поможет врачу более объективно оценить развитие девочки, правильно ли развивается её организм. У ребёнка выработается понимание, что такие осмотры необходимы;
  • узкоспециализированные доктора – детские гинекологи – осуществляют приём в Пскове в детской городской поликлинике и в детской областной клинической больнице. Но подобные осмотры может проводить и обычный гинеколог;
  • проблемы с репродукцией у детей, рожденный после ЭКО, – это миф. Болезни начнутся только в том случае, если они были у матери ребёнка. Поэтому если родители здоровы, не имеют никаких врождённых отклонений, генетических аномалий, то ребёнок точно родится здоровым.

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