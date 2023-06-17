Ирина Цуканова: Ребёнок ЭКО наследует генетические предрасположенности родителей

19:07, 17 июня 2023, ПАИ

Ребёнок, рождённый в результате ЭКО, будет наследовать генетические особенности, предрасположенности своих родителей. Об этом рассказала заведующая женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Проблемы с репродукцией у детей, рожденный после ЭКО, – это миф. Болезни начнутся только в том случае, если они были у матери ребёнка. Поэтому если родители здоровы, не имеют никаких врождённых отклонений, генетических аномалий, то ребёнок точно родится здоровым», – подчеркнула специалист.

Как отметила гостья студии, процедура ЭКО доступна всем – достаточно желания и конкретных диагноза и причины бесплодия.

«ЭКО возможно в любом возрасте, но не в любом возрасте это будет ваша яйцеклетка. Не стоит забывать, что функции яичников начинают угасать с 27 лет, а к 35–37 годам признаки угасания становятся довольно значимыми. Поэтому процедура ЭКО в возрасте 42 лет и выше – гарантия [использования] донорского материала», – сказала Ирина Цуканова.