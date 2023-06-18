Пьяный мужчина выпрыгнул с балкона на спор в Пыталово

10:52, 18 июня 2023, ПАИ

23-летний мужчина выпал с балкона третьего этажа многоквартирного жилого дома на улице Красноармейской в Пыталово сегодня ночью, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

В результате произошедшего мужчина получил травмы. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам очевидцев, житель Пыталово стоял на балконе, поспорил с прохожими и выпрыгнул. Пострадавший выпадает из окна уже второй раз.

На месте работали бригада скорой помощи и сотрудники полиции.