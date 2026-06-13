52-летнюю женщину разыскивают в Великих Луках

00:00, 13 июня 2026, ПАИ

Поисковики устанавливают местонахождение 52-летней Елены Королевой. Женщина пропала в ночь на 8 июня, последний раз её видели возле ларька на улице Зверева в Великих Луках, сообщает поисковый отряд «След».

По данным волонтёров, 7 июня Королева заходила в тот же торговый павильон в сопровождении молодого человека из общежития на улице Зверева. С тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемой: рост 178 см, худощавое телосложение. В день исчезновения она могла быть одета в брюки и красную куртку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить в полицию или в поисковый отряд «След» по телефону +7-911-376-76-76.