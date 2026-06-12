Ларёк проката детских автомобилей и самокатов загорелся в Финском парке
Возгорание ларька проката детских автомобилей и самокатов произошло в Финском парке Пскова, сообщается в канале «Псковская сводка ПАИ» в MAX.
Существовала угроза распространения огня на соседнее строение, в котором продают мороженое.
Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали возгорание и не допустили распространения огня.
На месте работают пожарные, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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