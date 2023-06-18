С профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила сенатор Елена Бибикова

12:58, 18 июня 2023, ПАИ

С профессиональным праздником работников сферы здравоохранения поздравила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова. Об этом ПАИ сообщили в аппарате сенатора.

«Вы посвящаете свою жизнь благородному и высокому призванию, которое требует таланта, выносливости, высочайшего профессионализма и ответственности, самых лучших человеческих качеств. Ваш труд поистине бесценен, как не имеют цены спасённые вами жизни людей, их здоровье и долголетие», – обратилась к медикам региона сенатор.

Елена Бибикова добавила, что благодаря мастерству медицинских работников, опыту и знаниям, доброму слову и сердечному участию люди обретают жизненные силы, активность и уверенность в завтрашнем дне.

«Примите самые тёплые слова благодарности за самоотверженность, выдержку, чуткость и милосердие! Пусть ваш труд будет вознаграждён уважением, признательностью, любовью и доверием пациентов», – сказала парламентарий и пожелала крепкого здоровья, благополучия и счастья.