В Пскове завершилось строительство второго пускового комплекса подземного водозабора

17:22, 19 июня 2023, ПАИ

Горводоканал завершил строительство второго пускового комплекса подземного водозабора производительностью 42 тысячи кубометров в сутки. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Пусконаладочные работы стартуют 20 июня и продлятся до 22-го. «Первый комплекс мы запустили ещё в 2015 году производительностью 12 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство второго пускового комплекса мы продолжили в 2021 году, – рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

За два года специалисты дооборудовали все пять скважин, соединили в технологическую цепочку дополнительно 24 фильтра, также произвели установку двух насосных агрегатов для подачи питьевой воды в город. Помимо этого, Горводоканал провёл модернизацию установок подачи гипохлорита для обеззараживания, установил оборудование доочистки промывных вод.

«На первом пусковом комплексе было запущено три скважины, сейчас мы будем запускать четвёртую, и запуск пятой планируется в ближайшее время. Мы также увеличиваем подготовку питьевой воды на данном этапе до 24 тысяч кубометров в стуки, а ещё 24 планируем после ввода в эксплуатацию станции умягчения», – рассказали на предприятии.

Таким образом, специалисты постепенно уменьшают объём воды, подаваемой в город из реки Великой, так как она, по словам экспертов, наиболее подвержена внешним загрязнениям».

«В период пусконаладочных работ производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится и предстоит перераспределение потоков движения воды. Из-за этого возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды: цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус», – подчеркнули в Горводоканале.

На предприятии просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. По вопросам ухудшения качества воды псковичи могут сообщить в АДС: 79-20-60 или звонить в кол-центр Горводоканала: 79-21-12.

«Проблемные участки на сетях будут промыты до восстановления качественных показателей воды», – заключили на предприятии.