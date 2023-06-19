Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове завершилось строительство второго пускового комплекса подземного водозабора

Горводоканал завершил строительство второго пускового комплекса подземного водозабора производительностью 42 тысячи кубометров в сутки. Об этом ПАИ сообщили на предприятии.

Фото: Горводоканал Пскова

Пусконаладочные работы стартуют 20 июня и продлятся до 22-го. «Первый комплекс мы запустили ещё в 2015 году производительностью 12 тысяч кубометров воды в сутки. Строительство второго пускового комплекса мы продолжили в 2021 году, – рассказал начальник цеха очистных сооружений водопровода Максим Аксенов.

За два года специалисты дооборудовали все пять скважин, соединили в технологическую цепочку дополнительно 24 фильтра, также произвели установку двух насосных агрегатов для подачи питьевой воды в город. Помимо этого, Горводоканал провёл модернизацию установок подачи гипохлорита для обеззараживания, установил оборудование доочистки промывных вод.

«На первом пусковом комплексе было запущено три скважины, сейчас мы будем запускать четвёртую, и запуск пятой планируется в ближайшее время. Мы также увеличиваем подготовку питьевой воды на данном этапе до 24 тысяч кубометров в стуки, а ещё 24 планируем после ввода в эксплуатацию станции умягчения», – рассказали на предприятии.

Таким образом, специалисты постепенно уменьшают объём воды, подаваемой в город из реки Великой, так как она, по словам экспертов, наиболее подвержена внешним загрязнениям».

«В период пусконаладочных работ производительность водозабора в сетях городского водопровода увеличится и предстоит перераспределение потоков движения воды. Из-за этого возможны временные изменения органолептических показателей качества подаваемой воды: цветность, мутность, прозрачность, запах и вкус», – подчеркнули в Горводоканале.

На предприятии просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. По вопросам ухудшения качества воды псковичи могут сообщить в АДС: 79-20-60 или звонить в кол-центр Горводоканала: 79-21-12.

«Проблемные участки на сетях будут промыты до восстановления качественных показателей воды», – заключили на предприятии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 июня 2023

Полуфинал «Живого пушкинского слова» прошёл в псковском драмтеатре
19 июня 2023

Ребята из Плюссы отыскали клад в Псковском музее
19 июня 2023

В Пскове завершилось строительство второго пускового комплекса подземного водозабора
19 июня 2023

Часовню у Снятной горы отреставрировали в Пскове
19 июня 2023

Псковские профсоюзы поддерживают повышение МРОТ на 18,5%
19 июня 2023

Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове отдали РПЦ
19 июня 2023

Маршруты движения общественного транспорта изменятся в Великих Луках
19 июня 2023

Псковская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...