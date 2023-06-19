Часовню у Снятной горы отреставрировали в Пскове

17:15, 19 июня 2023, ПАИ

В Пскове завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы». Памятник архитектуры XVIII века входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на оконных проёмах заменили кованые решётки. Решётки аналогичного рисунка изготовлены с учётом крепления по боковым сторонам для устройства отливов.

Проект предусматривал медное открытие луковичной главы, кровли восьмерика, а также кровель контрфорсов. Исторически, медное открытие имела только главка, остальные кровельные покрытия были окрашены в медный цвет. В настоящем проекте реализовано медное открытие всех элементов, во избежание негативной реакции между окислами меди и цинковыми покрытиями.

В рамках благоустройства прилегающей территории провели устройство валунной отмостки, подпорной стенки вдоль проезжей части, привели в порядок площадку у старого вяза, смонтировали подсветку кроны дерева. Кроме того, установили ландшафтную лестницу с подсветкой.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы» проведены силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».