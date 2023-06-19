Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часовню у Снятной горы отреставрировали в Пскове

В Пскове завершены ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы». Памятник архитектуры XVIII века входит в состав ансамбля Снетогорского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе проведения ремонтно-реставрационных работ на оконных проёмах заменили кованые решётки. Решётки аналогичного рисунка изготовлены с учётом крепления по боковым сторонам для устройства отливов.

Проект предусматривал медное открытие луковичной главы, кровли восьмерика, а также кровель контрфорсов. Исторически, медное открытие имела только главка, остальные кровельные покрытия были окрашены в медный цвет. В настоящем проекте реализовано медное открытие всех элементов, во избежание негативной реакции между окислами меди и цинковыми покрытиями.

В рамках благоустройства прилегающей территории провели устройство валунной отмостки, подпорной стенки вдоль проезжей части, привели в порядок площадку у старого вяза, смонтировали подсветку кроны дерева. Кроме того, установили ландшафтную лестницу с подсветкой.

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Часовня близ Снятной горы» проведены силами АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 июня 2023

Полуфинал «Живого пушкинского слова» прошёл в псковском драмтеатре
19 июня 2023

Ребята из Плюссы отыскали клад в Псковском музее
19 июня 2023

В Пскове завершилось строительство второго пускового комплекса подземного водозабора
19 июня 2023

Часовню у Снятной горы отреставрировали в Пскове
19 июня 2023

Псковские профсоюзы поддерживают повышение МРОТ на 18,5%
19 июня 2023

Мстиславскую башню и участок крепостной стены в Пскове отдали РПЦ
19 июня 2023

Маршруты движения общественного транспорта изменятся в Великих Луках
19 июня 2023

Псковская область присоединится к всероссийской акции «Минута молчания»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...