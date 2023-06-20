Владимир Компаниец: С Псковом я подружился

13:55, 20 июня 2023, ПАИ

С Псковом я подружился, чувствую себя здесь прекрасно, отметил управляющий Псковским отделением Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Владимир Компаниец в эфире программы «Бизнес-ланч» на «Серебряном дожде» (88.3 FM), рассказывая о своих впечатлениях от Пскова и местных жителей, а также об особенностях работы в Сбере, где он трудится на разных должностях уже 12 лет.

«Я ростовчанин. Всю свою юность я думал, что буду жить, работать в Ростове-на-Дону. Но Сбер очень быстро поменял мой взгляд на жизнь, показал, что география нашей родины широка и неимоверно велика. Поэтому не надо мыслить категориями одного региона. Нужно быть готовым к географической релокации», – заметил Владимир Компаниец.

До назначения на должность управляющего у Владимира Компанийца был «достаточно длительный путь банковского работника»: «Я знал, что я буду работать в банковской сфере, еще когда поступал в университет. Начинал с кредитного отдела, это был, наверное, 2002 год, я еще был студентом финансового факультета Ростовской государственной экономической академии. Меня оформили стажером. В обязанности стажера входило по пятницам, когда ребята задерживались, ходить в магазин за колбасой, за хлебом, копировать документы на ксероксе, набирать какой-то несложный текст. И вообще всячески помогать, работать «юным подаваном». Какое-то время я поработал на этой должности бесплатно. Потом меня оформили на самую минимальную плату. Я стал кредитным специалистом».

Через некоторое время молодого человека назначили руководителем отдела кредитования малого бизнеса, потому что у него был опыт по финансовому анализу предприятий. «Потом я был заместителем управляющего, который курировал корпоративный блок. И дальше вот так пошло: фактически руководящие должности. Я несколько банков сменил в своей рабочей деятельности. И примерно 12 лет назад я оказался в Сбере в позиции заместителя управляющего по корпоративному блоку в Ростове-на-Дону», – рассказал Владимир Компаниец.

Пять лет он отработал в ростовском отделении заместителем управляющего, а затем был направлен в Тамбов в должности управляющего отделением, а год назад переведен в Псков.

По словам гостя студии, это уникальный город. «Я в своей географии перемещения уже имею актив из трех городов. И Псков выгодно отличается от других. Сказывается и близость к европейской границе, и близость культурной столицы. И то, что люди здесь в большей степени свободолюбивые, творчески стараются самовыражаться. Также отмечаю очень хорошее отношение ко всем приезжим. Как мне кажется, с Псковом я подружился, чувствую себя здесь прекрасно», – отметил он.

Управляющий отделением Сбера также заметил, что в Пскове «можно с утра встать, пробежаться по лесу, проплыть по реке, после этого еще выпить чашечку кофе и успеть на работу к девяти часам». «Если жить в мегаполисе, то сколько денег надо иметь, чтобы это все успеть сделать? Здесь же не нужно иметь какой-то сверхъестественный доход. Это доступно псковским горожанам. И вот я этим, конечно, очень пользуюсь», – сказал он.

В целом, по словам Владимира Компанийца, его рабочий график очень насыщенный – работа редко заканчивается в 18 часов, а «количество встреч и переговоров, рабочих групп, выездов порой исчисляется двузначными цифрами». «Общение с людьми – это всегда возможность либо договориться о какой-то сделке, либо что-то усовершенствовать, либо узнать о какой-то проблеме и эту проблему решить. Поэтому самое ценное, что есть в моей работе, – это человеческое общение», – сказал он.

Кроме того, по признанию Владимира Компанийца, Сбер поменял представление о том, что такое банк. «Если смотреть на современный банк, то это в меньшей степени уже про деньги, которые можно получить с карты, про кредиты, про вклады, которые разместить, а больше про услуги, которые ты получаешь при помощи денег. И преимущество крупных корпораций, крупных банков по сравнению с другими в том, что возможности для финансового анализа, анализа клиентов значительно шире. Поэтому те продукты, которые выходят, получаются несколько выгоднее для клиентов, интереснее, удобнее. И пользуются большой популярностью», – сказал управляющий Псковским отделением Сбера.