ФОТОФАКТ. Архитектурная подсветка у бывшего кинотеатра в Пскове

23:09, 20 июня 2023, ПАИ

У бывшего кинотеатра «Октябрь» тоже появилась архитектурная подсветка, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.