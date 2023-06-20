ФОТОФАКТ. Архитектурная подсветка у бывшего кинотеатра в Пскове
У бывшего кинотеатра «Октябрь» тоже появилась архитектурная подсветка, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграмм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграмм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграмм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграмм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграмм-канал Бориса Елкина
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