50 нарушений выявили псковские полицейские в ходе операции «Нелегал»

21:04, 24 июня 2023, ПАИ

Псковские полицейские проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию «Нелегал-2023» на территории региона с 19 по 25 июня. Мероприятия проводятся в рамках реализации на территории страны федеральной операции Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию незаконной миграции «Нелегал-2023». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью операции является выявление и пресечение каналов незаконной миграции граждан по отношению к государствам – членам Организации Договора о коллективной безопасности.

Сотрудники полиции провели анализ миграционной и криминогенной обстановки на территории Псковской области, в том числе и посредством мониторинга сети Интернет на наличие незаконно предоставляемых услуг в сфере миграции. По результатам мероприятий сотрудники ведомства осуществили 24 проверки с целью контроля и надзора за соблюдением миграционных правил.

«В ходе осуществления контрольно-надзорных функций сотрудниками отдела по вопросам миграции Управления МВД России по городу Пскову выявлено 50 административных правонарушений, совершённых иностранными гражданами. В отношении шести граждан судом города Пскова рассмотрены материалы о нарушении режима пребывания, а два иностранных гражданина помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства МВД России с последующим выдворением с территории Российской Федерации», – отметили в УМВД.

Там добавили, что сотрудники ведомства продолжат проводить мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений норм миграционного законодательства.