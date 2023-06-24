В России могут ввести уголовную ответственность за русофобию
В России могут ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. К поиску соответствующих правовых норм уже приступили в Госдуме РФ совместно с профильными ведомствами и экспертами, пишет газета «Известия» со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.
«Надеемся, что уже в ближайшее время представим первые наработки», – отметила Ирина Яровая.
Она уточнила, что депутаты намерены защищать от русофобии не только граждан России, но и соотечественников, которые проживают за рубежом. При этом Ирина Яровая подчеркнула, что ответственность за проявление русофобии в основном лежит на политиках США и стран Евросоюза.
Также парламентарий намерена обратиться в МИД РФ с просьбой создать офисы для оказания бесплатной юридической помощи россиянам, пострадавшим от русофобии.
Член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, в свою очередь, указал на необходимость определиться, что именно следует понимать под термином «русофобия». Также он предостерег от дублирования законодательных норм УК РФ.
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