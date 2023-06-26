«Везут и везут, гор всё нет и нет»: гендиректор «Мальской долины» рассказал, как впервые попал в Печорский район

15:36, 26 июня 2023, ПАИ

Гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказал, как впервые попал в Печорский район.

«Как-то осенью 1998 года друзья предложили показать мне горнолыжный курорт в Псковской области. Везут и везут, гор всё нет и нет. Привезли, и я увидел овраг со стареньким подъёмником... Но осенний пейзаж, который я тоже увидел, меня просто восхитил. Тогда я предложил свою помощь и партнёрство, сначала от моего участия отказались, но через несколько лет я всё-таки занялся этим проектом. Сначала мы построили кресельный подъёмник и кафе. Появилась небольшая прибыль. Потом произошло перераспределение активов, я остался с «Мальской долиной», в которой увидел потенциал, и мы стали расширяться: создали инфраструктуру и места, где можно было бы остановиться и пожить с комфортом на природе», – уточнил Геннадий Орлов.

Гендиректор напомнил, что территория парка активного отдыха «Мальская долина» занимает около 200 гектаров. «Но при этом у нас нет ни одного забора. Кроме того, мы идём к тому, чтобы курорт был бесшумный, у нас нет квадроциклов, гидроциклов, моторок на озере, а гостей мы предупреждаем, чтобы на пляж они не приносили свою музыку. Люди должны наслаждаться тишиной», – уверен бизнесмен.

Напомним, на прошедшем в середине июня Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Геннадий Орлов подписали инвестиционное соглашение о создании дополнительной инфраструктуры в существующем парке.

Соглашение предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебёдки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъёмника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.