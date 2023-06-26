Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

«Везут и везут, гор всё нет и нет»: гендиректор «Мальской долины» рассказал, как впервые попал в Печорский район

Гендиректор ООО ГК «Мальская долина» Геннадий Орлов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказал, как впервые попал в Печорский район.

Фото ПАИ

«Как-то осенью 1998 года друзья предложили показать мне горнолыжный курорт в Псковской области. Везут и везут, гор всё нет и нет. Привезли, и я увидел овраг со стареньким подъёмником... Но осенний пейзаж, который я тоже увидел, меня просто восхитил. Тогда я предложил свою помощь и партнёрство, сначала от моего участия отказались, но через несколько лет я всё-таки занялся этим проектом. Сначала мы построили кресельный подъёмник и кафе. Появилась небольшая прибыль. Потом произошло перераспределение активов, я остался с «Мальской долиной», в которой увидел потенциал, и мы стали расширяться: создали инфраструктуру и места, где можно было бы остановиться и пожить с комфортом на природе», – уточнил Геннадий Орлов.

Гендиректор напомнил, что территория парка активного отдыха «Мальская долина» занимает около 200 гектаров. «Но при этом у нас нет ни одного забора. Кроме того, мы идём к тому, чтобы курорт был бесшумный, у нас нет квадроциклов, гидроциклов, моторок на озере, а гостей мы предупреждаем, чтобы на пляж они не приносили свою музыку. Люди должны наслаждаться тишиной», – уверен бизнесмен.

Напомним, на прошедшем в середине июня Петербургском международном экономическом форуме губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Геннадий Орлов подписали инвестиционное соглашение о создании дополнительной инфраструктуры в существующем парке.

Соглашение предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебёдки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъёмника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

Отметим, что туристический поток в Псковскую область за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

«Везут и везут, гор всё нет и нет»: гендиректор «Мальской долины» рассказал, как впервые попал в Печорский район
26 июня 2023

Курс доллара на Мосбирже впервые превысил 86 рублей с марта 2022 года
25 июня 2023

Владимир Путин повысил страховые выплаты пассажирам такси
23 июня 2023

Фермер из Ершово привезет натуральную продукцию на мини-ярмарку РСХБ
20 июня 2023

Управляющий Псковским Сбером назвал три выгодных способа накопления средств
20 июня 2023

Педагог-робототехник ПсковГУ презентовал свой проект на ПМЭФ
20 июня 2023

Андрей Михеев прокомментировал итоги ПМЭФ
19 июня 2023

Банк ДОМ.РФ: Вдвое увеличился спрос на цифровые услуги при оформлении ипотеки


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...