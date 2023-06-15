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Общество

Вейк-парк, каток и домики для туристов построят в Мальской долине

Вейк-парк, каток и домики для туристов построят в парке активного отдыха «Мальская долина» в Печорском районе. Соответствующее инвестиционное соглашение о создании парка отдыха губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал на форуме в Санкт-Петербурге 14 июня. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Соглашение с ООО «Мальская Долина» предусматривает строительство модульных средств размещения и домиков для круглогодичного проживания, шатра на 150 человек, гостиницы на 26 номеров, организацию освещения беговой трассы, доставки на пляж электромобилем, устройство вейковой лебедки для отдыха на воде, катка с искусственным охлаждением льда, нового кресельного подъемника для горнолыжников, строительство крытого бассейна и бани.

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