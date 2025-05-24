Псков вошёл в топ-10 городов России по доходности посуточной аренды жилья

13:46, 24 мая 2025, ПАИ

Псков вошёл в топ-10 городов России по доходности посуточной аренды жилья, сообщается в исследовании сервиса «Домклик» Сбербанка.

Лидером по доходности краткосрочной аренды стал Санкт-Петербург. Там посуточная сдача квартиры за год приносит в 2,6 раза больший доход, чем долгосрочная аренда (более 1,3 миллиона против 509,7 тысячи рублей). На втором месте находится Москва, где посуточная аренда приносит доход в 2,2 раза выше, чем долгосрочная (более 1,3 миллиона против 595,6 тысячи рублей). В топ-5 также входят Калининград, Казань и Пятигорск.

Псков расположился на шестом месте рейтинга: здесь посуточная сдача квартиры за год приносит в 1,53 раза больший доход, чем долгосрочная аренда (670,4 тысячи против 437,1 тысячи рублей).