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Общество

МВД предложило ввести тотальный запрет на кредиты

Возможность введения тотального запрета на кредиты для жителей России для защиты от мошенников обсуждают в МВД России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя начальника Следственного департамента МВД РФ Данилы Филиппова.

Фото: ПАИ

Он напомнил, что в России уже приняли много законов, которые позволяют гражданам запретить себе использование, например, кредита. «Но у нас несколько другая концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести – не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», – сказал Данила Филиппов.

По его мнению, такого рода меры граждане России воспримут положительно, так как у ведомства появится «возможность защитить всех».

Ранее в МВД сообщали, что мошенники пытаются продавать пожилым людям лекарства по «льготам». Также в ведомстве рассказали о новой схеме мошенничества с «бесплатными омолаживающими процедурами», подробнее об этом читайте по ссылке.

Также ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ назвали пять наиболее распространённых предлогов, которые используют мошенники для получения кода авторизации на портале «Госуслуги».

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