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Общество

Черешня может подорожать в России на 10–15%

Черешня может подорожать в России на 10–15 % из-за переменчивой погоды этой весной, пишет «Аргументы и факты – Тюмень».

Фото сгенерировано нейросетью

Из-за заморозков погибла значительная часть урожая черешни, пострадали абрикосы, персики и сливы. В Национальном союзе агростраховщиков сообщили, что может пострадать не менее 4,7 тысячи гектаров садов и виноградников. При этом доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин подчеркнул, что реальный ущерб может оказаться более серьёзным, так как в некоторых районах плодовые деревья даже оказались под снегом.

Удержать цены можно только с помощью увеличения импорта. Это поможет компенсировать потерянный урожай, отметила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Черешню в России преимущественно высаживают на Северном Кавказе, где прошли заморозки. Однако в Россию завозится значительный объём черешни из Узбекистана и Сербии, заметил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко.

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