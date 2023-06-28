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Экономика

Объёмы промышленного производства в январе - мае в Псковской области выросли на 10,2%

Объемы промышленного производства в январе - мае 2023 года выросли на 10,2% по сравнению с январем - маем 2022 года, сообщили ПАИ в Псковстате.

При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений.

Прирост объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах составил 11,4%. Отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, показали увеличение на 16,1%.

В сырьевом секторе объемы добычи полезных ископаемых сократились по сравнению с январем - маем 2022 года на 8%. Энергетический сектор, тепло- и газоснабжение показали снижение на 5,2%.

Среди обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства по сравнению с январем - маем 2022 года продемонстрировали: производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,2 раза, химических веществ и химических продуктов – в 2,2 раза, прочих транспортных средств и оборудования – на 85,8%.

Наибольшее снижение объемов производства показали: производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 22,9%, производство прочих готовых изделий – на 13,7%.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности в январе - мае 2023 года на сумму 75,2 млрд рублей. Доля продукции обрабатывающих  производств составила  85,4%.

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