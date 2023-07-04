Более сотни женщин в красных платьях прошло по улицам Пскова

23:53, 03 июля 2023, ПАИ

120 женщин в красных платьях прошли по главным улицам и центральным площадям Пскова для того, чтобы напомнить всем, и в первую очередь себе, что они прекрасны, сообщила одна из участниц проекта «В красных платьях в городах России» Татьяна Сапрыкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотни автомобилей сигналили, проезжая мимо, сотни людей снимали шествие на видео с улицы, из окон и балконов домов! Сегодня всё внимание было приковано к этим 120 ярким женщинам», – написала в соцсети участница.

Проект призван поддержать женскую уверенность в себе и вернуть любовь к себе как к женщине. Находясь среди красного цвета, красивых женщин, красивого и статного движения, любые женщины начинают чувствовать себя увереннее, привлекательнее, оригинальнее и получают восхищение от всех вокруг – от зрителей до проходящих мимо людей.

«Присоединиться к проекту меня пригласила Светлана Пантелеева, соорганизатор шествия в Пскове. Взвесив все за и против, я приняла решение участвовать и не пожалела! Это было очень красиво, торжественно и эмоционально», – отметила Татьяна в разговоре с корреспондентом ПАИ.

В проекте могут участвовать женщины всех возрастов и любого статуса. Проект несёт в себе сохранность женственности в нашем мире и напоминание о любви к себе. Шествия в красных платьях всегда завершаются торжественным моментом: мужчины преподносят красные розы каждой участнице, отдавая дань её красоте и состоянию. Наполненные позитивом и восхищёнными взглядами, женщины, прошедшие свой путь с улыбками на устах и в красных платьях, завершают данный проект красивой фотосессией.