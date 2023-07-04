Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более сотни женщин в красных платьях прошло по улицам Пскова

Фото здесь и далее: предоставила Татьяна Сапрыкина

120 женщин в красных платьях прошли по главным улицам и центральным площадям Пскова для того, чтобы напомнить всем, и в первую очередь себе, что они прекрасны, сообщила одна из участниц проекта «В красных платьях в городах России» Татьяна Сапрыкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сотни автомобилей сигналили, проезжая мимо, сотни людей снимали шествие на видео с улицы, из окон и балконов домов! Сегодня всё внимание было приковано к этим 120 ярким женщинам», – написала в соцсети участница.

Проект призван поддержать женскую уверенность в себе и вернуть любовь к себе как к женщине. Находясь среди красного цвета, красивых женщин, красивого и статного движения, любые женщины начинают чувствовать себя увереннее, привлекательнее, оригинальнее и получают восхищение от всех вокруг – от зрителей до проходящих мимо людей.

«Присоединиться к проекту меня пригласила Светлана Пантелеева, соорганизатор шествия в Пскове. Взвесив все за и против, я приняла решение участвовать и не пожалела! Это было очень красиво, торжественно и эмоционально», – отметила Татьяна в разговоре с корреспондентом ПАИ.

В проекте могут участвовать женщины всех возрастов и любого статуса. Проект несёт в себе сохранность женственности в нашем мире и напоминание о любви к себе. Шествия в красных платьях всегда завершаются торжественным моментом: мужчины преподносят красные розы каждой участнице, отдавая дань её красоте и состоянию. Наполненные позитивом и восхищёнными взглядами, женщины, прошедшие свой путь с улыбками на устах и в красных платьях, завершают данный проект красивой фотосессией.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 июля 2023

В Совфеде одобрили кандидатуру Андрея Мошкова на должность прокурора Псковской области
04 июля 2023

Память Героя Советского Союза Леонида Михайлова почтили в Островском районе
04 июля 2023

В танцевальном зале ГКЦ Пскова начался ремонт
04 июля 2023

Банк ДОМ.РФ: Спрос на ипотеку на покупку загородной недвижимости вырос в три раза
04 июля 2023

Подведены итоги фотоконкурса, посвящённого современной жизни псковских храмов
04 июля 2023

До +27 градусов ожидается в Псковской области 5 июля
04 июля 2023

Около 50% месячной нормы осадков выпало в Псковской области за июнь
04 июля 2023

О покупке оборудования для «швейных войск» сообщил Михаил Ведерников

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...