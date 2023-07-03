Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось

18:20, 04 июля 2023, ПАИ

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось, сообщил телеграм-канал «Избирательная комиссия Псковской области».

Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:

Алексеенко Пётр Васильевич, «КПРФ»;

Ведерников Михаил Юрьевич, «Единая Россия»;

Минаков Антон Александрович, «ЛДПР»;

Романов Игорь Павлович, «Партия Роста»;

Шокуров Юрий Анатольевич, «Родина».

Теперь кандидатам необходимо открыть специальный избирательный счёт, подготовить первый финансовый отчёт и другие документы, которые требуется сдать в избирательную комиссию с 16 июля, но не позднее 18:00 31 июля, для следующего этапа – регистрации.

Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.