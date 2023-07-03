Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось
Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области завершилось, сообщил телеграм-канал «Избирательная комиссия Псковской области».
Для участия в избирательной кампании выдвинулось пять кандидатов:
- Алексеенко Пётр Васильевич, «КПРФ»;
- Ведерников Михаил Юрьевич, «Единая Россия»;
- Минаков Антон Александрович, «ЛДПР»;
- Романов Игорь Павлович, «Партия Роста»;
- Шокуров Юрий Анатольевич, «Родина».
Теперь кандидатам необходимо открыть специальный избирательный счёт, подготовить первый финансовый отчёт и другие документы, которые требуется сдать в избирательную комиссию с 16 июля, но не позднее 18:00 31 июля, для следующего этапа – регистрации.
Напомним, что выборы губернатора Псковской области пройдут 10 сентября 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня.
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