Кабмин поддержал Турчака в вопросах мер поддержки участников спецоперации
Законопроекты о поддержке участников СВО и членов их семей обсудили на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Совета Федерации, сообщает сайт ER.ru.
До конца весенней сессии Госдума примет законодательные изменения, которые уже находятся на рассмотрении и получили поддержку кабмина.
В частности, первый вице-спикер верхней палаты парламента, секретарь Генсовета «Единой России», глава рабочей группы Андрей Турчак обратился к Михаилу Мишустину с просьбой поддержать законопроект рабочей группы по СВО о порядке страхования добровольцев спецоперации. Он подчеркнул, что в ноябре прошлого года Госдума предусмотрела обязательное госстрахование добровольцев, принимающих участие в СВО. Но при принятии закона не был прописан механизм реализации нормы.
«Добровольцы оказались в неравных условиях с контрактниками и мобилизованными. Сейчас они получают только выплаты, предусмотренные указом президента, при этом лишены выплат, положенных по закону об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих. Мы подготовили законопроект, устраняющий эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы, порядок страхования добровольцев. Аналогично мерам, которые действуют для военнослужащих. Как неоднократно подчёркивал наш президент, в окопе все равны. Поэтому просим поддержать наш законопроект и дать соответствующее поручение правительству о подготовке положительного заключения», – отметил Андрей Турчак.
Глава правительства поддержал инициативу, отметив, что отзыв на неё подготовят в ближайшее время.
«Абсолютно поддерживаю ваше предложение. Защитники и их близкие должны получать всю возможную помощь, в том числе в части государственного личного страхования добровольцев. Эти ребята плечом к плечу, как и действующие подразделения, сегодня защищают Родину. И, значит, на них должны распространяться все социальные гарантии, среди которых и выплаты по страховым случаям. Такое поручение будет дано. Подготовим отзыв правительства в ближайшее время», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Кроме того, Андрей Турчак отметил, что поддержку получили и другие законодательные предложения рабочей группы по вопросам СВО.
«На прошлой неделе согласовали с Минтрудом окончательную редакцию поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов на период СВО для мобилизованных и добровольцев. Также с правительством подготовили поправки о переводе в денежную форму части социальной помощи, которая предоставляется ветеранам боевых действий, введение набора социальных услуг. Уверен, до конца этой весенней сессии мы эти изменения примем», – сказал он.
Помимо этого, на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков героям и полным кавалерам ордена Славы, отметил Андрей Турчак.
«Сейчас их выделяют только под цели ИЖС, садоводства или ЛПХ. Мы предлагаем добавить к этому списку крестьянско-фермерские хозяйства. И предусмотреть передачу права на бесплатный участок супругам, детям и родителям в случае гибели участника СВО. Законопроект внесён в Госдуму и сейчас проходит согласование в правительстве», – сообщил секретарь Генсовета партии.
Он также поблагодарил правительство за взаимодействие с рабочей группой по вопросам СВО.
«С момента образования группы 12 инициатив уже обрели статус федеральных законов. Все они разрабатывались совместно с министерствами и ведомствами. Это признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, бесплатная юридическая помощь для участников и ветеранов специальной военной операции, упрощённый порядок признания без вести пропавшими и умершими, донастройка кредитных каникул, внеочередное зачисление в садики, школы детей добровольцев и погибших участников СВО, льготное поступление в вузы, колледжи. На этапе подготовки отрабатывали их с министерствами, с правительством. Хотел бы ещё раз поблагодарить за оперативную реакцию и поддержку», – подчеркнул Андрей Турчак.
В свою очередь Михаил Мишустин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО с первых дней активно включилась в законодательную работу, чтобы сформировать нормативную базу для обеспечения участников спецоперации и членов их семей всем необходимым.
Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
Юрий Шокуров представил документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Пётр Алексеенко подал документы для регистрации на выборах губернатора Псковской области
Виктор Остренко выступил модератором первого заседания Совета молодёжных парламентов СЗФО