Псковский ФОМС отчитался о расходовании в 2022 году бюджетных средств

13:12, 06 июля 2023, ПАИ

Согласно требованиям Бюджетного кодекса РФ депутаты регионального парламента рассмотрели и приняли ежегодный закон об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В 2022 году в региональный ФОМС поступило 9 млрд 119 млн 330,4 тысячи рублей. Фактические доходы фонда в сравнении с первоначально утверждёнными возросли на 6,2 млн рублей.

Расходы 2022 года составили 9 млрд 127 млн 461,9 тысячи рублей, из которых более 8,8 млрд рублей были направлены на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Медицинским организациям области на оплату их расходов за оказание помощи лицам, застрахованным в других субъектах РФ, псковский ФОМС перечислил 233,3 млн рублей. При этом за лечение жителей Псковской области за пределами региона территориальным фондам субъектов РФ вернули более 507 млн рублей.