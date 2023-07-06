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Экономика

ВИДЕО. Александр Котов прокомментировал увеличение бюджета Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов прокомментировал увеличение бюджета Псковской области.

Обновлённые параметры областного бюджета депутаты утвердили на сегодняшней сессии. Доходы возросли на 2,25 млрд, расходы увеличились почти на 3 млрд рублей.

С учётом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 53 млрд 750 млн 172 тысяч рублей, расходы – 57 млрд 351 млн 356 тысяч рублей, бюджетный дефицит –  3 млрд 601 млн 184 тысяч рублей.

Осенью будут приняты новые поправки: федеральное правительство подтвердило выделение Псковской области дополнительных средств в размере более 1,8 млрд рублей, основная часть – субсидия на создание экотехнопарка. 

«И губернатор Михаил Ведерников, правительство Псковской области вместе с областным Собранием целенаправленно работают над тем, чтобы повышать доходную часть бюджета и соответственно решать самые острые задачи, которые мы для себя определяем ежегодно как приоритетные. Эти изменения в бюджете позволят нам решать их гораздо быстрее», - заявил Александр Котов.

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