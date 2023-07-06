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Экономика

Доходная часть областного бюджета увеличилась на 2,25 млрд рублей

Обновлённые параметры областного бюджета утвердили депутаты на июльской сессии. Доходы возросли на 2,25 млрд, расходы увеличились почти на 3 млрд рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

За счёт поступления безвозмездных средств из федерального бюджета в размере более полутора миллионов рублей увеличиваются расходы по нескольким направлениям, в том числе 747 млн рублей направляются на дорожную деятельности, 277 млн – на социальные выплаты вынужденным переселенцам, 106 млн – на реализацию инициатив по развитию туристической инфраструктуры, 130 млн – на проектирование туристского кода центра города, более 80 млн – на модернизацию первичного звена здравоохранения, 55,5 млн – на субсидии отдельным категориям граждан на установку газораспределяющего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков.

За счёт средств областного бюджета также произошло увеличение финансирования расходных обязательств региона. Из зарезервированных средств выделено 1 млрд 200 млн на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы. Более 183 млн рублей направляются на ремонт учреждений здравоохранения, 55 млн рублей – на поддержку медицинских работников, еще 50 млн рублей – на лекарственное обеспечение.

На предоставление мер социальной поддержки при рождении первых детей у женщин в возрасте до 25 лет в обновлённом бюджете предусмотрено 50 млн рублей. 40 млн рублей дополнительно выделяется на приобретение жилья детям-сиротам. За счёт бюджетного кредита в целях опережающего финансирования расходных обязательств более 820 млн рублей направляются на ремонт участков автодорог и мостовых сооружений в нескольких районах области.

С учётом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 53 млрд 750 млн 172 тысячи рублей, расходы – 57 млрд 351 млн 356 тысяч рублей, бюджетный дефицит –  3 млрд 601 млн 184 тысячи рублей.

Следующие поправки в бюджет предстоит внести уже этой осенью – федерация подтвердила выделение Псковской области дополнительных средств в размере более 1,8 млрд рублей, большая часть из них – субсидия на обеспечение сокращения количества направленных на захоронении твёрдых бытовых коммунальных отходов.

Напомним, в конце декабря 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что стабильный рост доходов бюджета области – результат системной работы. Например, по нацпроектам в 2022 году у Псковской области беспрецедентно большой объём средств – более 13 млрд рублей. Это почти вполовину больше, чем в 2021 году.

Также глава региона подчеркивал, что в 2023 году дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности для Псковской области составит 6,7 млрд рублей. Это на 1,5 млрд (или на 30 %) больше, чем в 2022 году.

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