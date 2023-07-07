Ралли «900 озёр» стартовало в Опочке

23:32, 07 июля 2023, ПАИ

Церемония открытия ралли «900 озёр» прошла на Советской площади в Опочке сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба Федерации автоспорта Псковской области.

Отметим, что в этом году ралли проходит в статусе 9 этапа кубка России по ралли и 3 этапа кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского».

Участие в гонках приняли экипажи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Москвы и Московской области, Ижевска, Чебоксар, Тулы, Череповца, Владимира, Екатеринбурга.

Помимо основной программы прошёл конкурс детских рисунков «Не уверен – не обгоняй», победителем которого стала Ксения Бибикова.

Собравшимся были представлены все 57 экипажей, которые будут бороться за очки в кубке России и остальных номинациях. В воскресенье участникам ралли предстоит преодолеть 287 км дистанции с шестью скоростными участками.

Гонка закончится церемонией награждения в Опочецком центре культуры.