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Происшествия

В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке

В Великом Новгороде задержали подозреваемого в убийстве девушки, чьё тело обнаружили в бочке на балконе квартиры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления СК России по региону.

«По версии следствия, в начале июня в ходе ссоры на почве ревности подозреваемый ручкой от сумки задушил сожительницу. Спустя несколько дней мужчина спрятал тело в бочку и вместе со своим знакомым вынес на балкон. При этом он пояснил, что в бочке находятся удобрения. Спустя месяц подозреваемый переехал с данной квартиры к знакомой девушке, где и был задержан сегодня полицейскими», – говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина полностью признал вину. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

 

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