Тело девушки нашли на балконе в Великом Новгороде
Тело 23-летней убитой девушки было найдено на балконе 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ региона.
В правоохранительных органах пояснили, что мама девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки. Прийдя в квартиру, где жила девушка, полицейские обнаружили на балконе металлическую бочку, в которой лежало тело, обёрнутое целлофаном.
«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», – говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.
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