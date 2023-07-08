Тело девушки нашли на балконе в Великом Новгороде

20:53, 08 июля 2023, ПАИ

Тело 23-летней убитой девушки было найдено на балконе 7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК РФ региона.

В правоохранительных органах пояснили, что мама девушки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери, которая перестала отвечать на звонки. Прийдя в квартиру, где жила девушка, полицейские обнаружили на балконе металлическую бочку, в которой лежало тело, обёрнутое целлофаном.

«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», – говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства.

